Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç’un kulüpteki ilk icraatı sportif direktör olarak Damien Comolli’yi göreve getirmek oldu. Uzun zamandır bu göreve hazırlanan Comolli ayağının tozuyla çalışmalara başlarken, ilk iş teknik direktör belirleme konusu gündeme geldi.

Mevcut teknik direktör Aykut Kocaman’ın göreve devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken önce başkan Ali Koç, Kocaman ile geçtiğimiz akşam 1.5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

GÖZLER SON ZİRVEDE

Bu görüşmenin ardından gözler başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli’nin vereceği karara çevrildi. Bu üçlünün bugün kulüpte bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor. Bu toplantı sonucununda da teknik direktörlük konusunun netleşmesi bekleniyor.

COMOLLİ KOLLARI SIVADI

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli’ye tesisler gezdirilirken, sahip olunan tüm imkanlar da aktarıldı. Kocaman ve ekibinin geçen sezon nasıl çalıştıkları, hangi teknolojilerden faydalandıkları, antrenman teknikleri, takımın durumu, takımın analizi, ihtiyaç olan şeyleri Comolli’ye çok geniş ve detaylı bir şekilde aktarılırken, Fransız futbol adamı da bol bol not aldı.