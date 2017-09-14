Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sakatlığı geçen Alper Potuk, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Sakatlığı süren Martin Skrtel ise çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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