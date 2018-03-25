Habertürk Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Boluspor’a karşı hazırlık maçında alınan ağır yenilgi moralleri iyice bozarken, hem teknik direktör Aykut Kocaman hem de başkan Aziz Yıldırım ve yönetim bu tablo karşısında oldukça öfkelendi. Sezonun en kritik noktasında takımın ortaya koyduğu performans alay edici bulunurken, Kayserispor deplasmanında alınacak olası bir kötü sonuçta okların futbolculara döneceği öğrenildi. Kısacası bir yandan teknik direktör Aykut Kocaman, diğer yandan da yönetim, futbolculara sert uyarılar yapmaya hazırlanıyor.

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