Fenerbahçe'de bu sezon gol atan ilk forvet Vincet Janssen

Sezona son derece kötü başlayan ve istenilen sonuçları bir türlü alamayan Fenerbahçe haliyle tepkilere de neden oldu. Sarı-Lacivertliler genelde oynadıkları resmi maçlarda orta alanlarda etkili olmalarına rağmen kale önlerinde bir varlık gösteremiyorlardı. Takımın gol umutları olarak ortaya çıkan forvet elemanları Robin van Persie, Jose Fernandao, Roberto Soldado, Janssen ve genç Ahmethan dün akşama kadar kendilerinden beklenileni veremezken tek bir gol bile atamamışlardı. Bu isimlerden Janssen ve Soldado takıma geç katılmaları nedeniyle kendilerini tam olarak gösterme fırsatı bulamadılar.



GOL ATAN İLK FORVET!

Fenerbahçe’deki golleri orta saha elemanları üstlenirken bu görüntüye dün akşam yeni transfer Janssen son verdi. Hollandalı yıldız, Aytemiz Alanyaspor karşısında takımın ilk golünü atarken Sarı-Lacivertliler’de bu sezon gol atan ilk forvet elemanı da oldu. Golcü futbolcu bunun yanı sıra yaptırdığı penaltıyla da takımının farkı artırmasında önemli rol oynadı. Ayrıca Janssen de tam 5 ay sonra gol atmış oldu. Janssen en son Tottenham’da oynarken 15 Nisan 2017’de Bournemouth’a gol atmıştı.

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Vincent Janssen

Janssen Fenerbahçe