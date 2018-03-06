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Fenerbahçe'de büyük kriz

Evinde Akhisarspor'a kaybederek şampiyonluk şansını ateşe atan Fenerbahçe’de sorunlar dağ gibi... Hocadan futbolculara, yönetimden taraftara herkes birbirini suçlarken, camiada birlik bir türlü sağlanamıyor

06 Mart 2018 Salı, 08:16:59 | Güncelleme:

Fenerbahçe’de Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanya maçlarında alınan galibiyetler sonrası oluşan umutlu ve pozitif hava çabuk dağıldı. Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, ligde önce Beşiktaş’a ve sonra da evinde Teleset Mobilya Akhisar’a kaybeden Sarı-Lacivertliler’de adeta kime dokunsan bin ah işitiliyor. İşte şampiyonluk yolunda bir türlü birlik olamayan Fenerbahçe’nin son durumu...

FUTBOLCULAR
Fenerbahçe’de devre arasında futbolcular arasındaki gündem; Osmanlı maçı sonrası 6 karşılaşmanın kazanılması durumunda vadedilen primin, alınan 5 galibiyet, 1 beraberlik sonrası verilip verilmeyeceğiydi. Futbolcular 6 karşılaşmada alınan 16 puan karşılığında da bir prim verilmesini bekledi. Fakat bu gerçekleşmedi. Daha sonra açıklanan 3 maçlık paket primleri de bir türlü hak edemeyen futbolcular, oldukça moral bozukluğu yaşadı. Sarı-Lacivertliler ayrıca, Kadıköy’ün atmosferinden de şikayetçi. Galatasaray ve Beşiktaş’ın sürekli dolu tribünler önünde oynadığını, buna karşılık Kadıköy’de ne rakibi ne de hakemi baskı altına alacak bir atmosferin olmamasından dolayı işlerinin çok zorlaştığını ifade ediyorlar. Bununla birlikte en ufak negatif durumda ıslıklamaların ve homurdanmaların olması da futbolcuların moralini aşağı çeken faktörlerden biri.



AYKUT KOCAMAN
Deneyimli teknik adam, camia içinde seçim atmosferi yüzünden takımın ve kendisinin yanlız kaldığına inanıyor. Camianın tek yumruk olmadığını düşünen Sarı-Lacivertliler’in hocası, taraftarın da, yönetimin de, camianın geri kalanının da önceliğinin şampiyonluk olmadığını düşünüyor. Kocaman ayrıca, futbolcularının yaş ortalamasının yüksek, deneyimli isimler olmasına rağmen bu denli bireysel hata yapmalarına da isyan ediyor. Bu kadar çalışmalarına ve hatalar üzerine eğilmelerine rağmen bu durumun giderilmemesinde oyuncuların motivasyon problemi yaşamalarını gerekçe olarak görüyor.

YÖNETİM
Fenerbahçeli kurmaylar, Aykut Kocaman’ın yönetimini beğenmiyor. Yaptığı değişiklikleri, oyuncu seçimlerini, hamlelerini doğru bulmayan Sarı-Lacivertli idareciler, ayrıca şampiyonluk yarışındaki diğer rakipler arasında sadece Fenerbahçeli futbolcuların paralarını eksiksiz, zamanında aldığını ve buna karşılık gösterilen performansın çok yetersiz olduğunu düşünüyorlar.

TARAFTARLAR
En büyük şikayet ise taraftarlarda. Transferleri, takımın performansını, bireysel performansları, Aykut Kocaman’ın performansını, yönetimin etkinliğini yetersiz bulan taraftarlar her geçen gün Fenerbahçe’ye olan desteklerini azaltıyorlar. 3 sezondur şampiyonluğa hasret olan taraftarlar, birçok açıdan ezeli rakiplerinin arkasında kalmaları konusunda çok büyük rahatsızlık yaşıyorlar.

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