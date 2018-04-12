2015 yazında Fenerbahçe'de göreve gelen, Robin van Persie, Luis Nani de dahil olmak üzere 11 futbolcu transferinin görüşmelerini yönetimin talimatıyla yürüterek bu oyuncuların alınmasında büyük rol oynayan İtalyan sportif direktör Giuliano Terraneo, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a danışman oldu.

Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren West Bromwich, Terraneo'nun 6 ay boyunca kulübe danışman olarak yardım edeceği açıklandı.

FENERBAHÇE'DE TARAFTARIN ÖNCE SEVGİSİNİ SONRA NEFRETİNİ KAZANMIŞTI

Yapılan yıldız transferlerinden sonra Giuliano Terraneo, adeta sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Taraftarlar maçlarda yaptıkları tezahüratların yanı sıra sosyal medyada da Terraneo'ya övgüler dizmiş ve İtalyan sportif direktör için sosyal medyada fotoğrafının yer aldığı "caps"ler hazırlamışlardı. Ancak 74 günde yapılan 11 futbolcu ve 1 teknik adam transferlerinin sezon sonunda başarıya ulaşmaması, özellikle de Robin van Persie transferinin oyuncunun sakatlığına rağmen gerçekleşmiş olması sonrasında taraftarlar, Terranao'ya tepki göstermişti.