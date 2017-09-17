Fenerbahçe'de Dirar sakatlandı

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a konuk olduğu maçta sarı-lacivertliler sakatlık şoku yaşadı.

Kanarya'nın Faslı futbolcusu Nabil Dirar, sakatlık yaşadı ve yerine 31. dakikada Mehmet Ekici dahil oldu.

Dirar'ın durumu maçtan sonra yapılacak kontrollerde belli olacak.