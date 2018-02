ANALİZ | YAĞIZ SABUNCUOĞLU

İmza töreninde attığı imzadan sonra başta Fenerbahçeliler olmak üzere tüm futbolseverleri büyük beklenti içine sokan bir isimdi Eljif Elmas... Hatta onu oynatmak için aylarca bekleyen ve bu sabrı gösteren bir Fenerbahçe de bu işin baş karakteriydi. Beklemişlerdi çünkü bu yeteneğin farkına başta Aykut Kocaman olmak üzere Fenerbahçeli kurmaylarda varmıştı. Oynadığı hazırlık ve alt yaş grubu maçlarında topu ayağına alması aslında hangi takımı tutarsa tutsun, her taraftarı heyecanlandıran bir genç yetenek gelmişti ülkemize... Yaşı doldu, Van Persie'den boşalan kontenjana ismi yazıldı ve artık oynamaya hazırdı...

İlk olarak Trabzonspor maçında bir resmi maçta forma giyme şansını yakalayan Eljif, o maçın ardından skora bakılmaksızın kısa sürede yaptıklarıyla, gelecekte yapacaklarına ışık tutuyordu. Appiah'tan bu yana merkezde etkili bir '8' numara isteyen Fenerbahçeli taraftarlara da o maç Eljif Elmas özelinde puan kaybedilmesine karşın umut veriyordu. Hafta içinde oynanacak kupa maçı, onun ilk 11'de başlaması ve görücüye bir kez daha çıkma şansını kullanması anlamına geliyordu ki böyle de oldu ve Aykut Kocaman, Eljif Elmas'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Giresunspor maçına 4-4-2 ile çıkan Aykut Kocaman'ın ileri ucundaki 2'liden birinde izledik Eljif Elmas'ı... Aslında bu mevkiye çok alışık bir isim değildi. 2015-16 sezonunda Rabotnicki ile başlayan profesyonel kariyerinde çıktığı 11 maçın 4'ünde forvet arkası, bir diğer 4'ünde sol kanat, diğer iki maçta da sırasıyla sağ açık ve merkez orta saha oynamıştı. Akabindeki sezon olan 2016-17 yani Eljif Elmas'ın Eljif Elmas olduğu sezonda ise 35 maçta Rabotnicki formasını giyerken de bu mevkide daha önce deneyim yaşamamıştı. Henüz yeni başlayan kariyerinde 2'li forvetin parçası olarak ilk maçına çıkıyordu. İlk maçına çıkıyordu çıkmasına ama orta saha özelliklerini bir forvet oyuncusuna uyarlamış bir görüntüde maça başladı.

Ön alanda sürekli pres yapan ve Fernandao'ya yaptığı preslerle ilk topu ulaştırma hevesinde olan bir görüntüsü vardı. Forvet 2'lisinden biriydi fakat daha çok orta alandaki merkeze yakın oynamaya çalışıyordu. Aldığı ilk topları ileri uçta ve defansın içinde birkaç kez kaybetti ve futbol deyimiyle topu ezdi fakat her topu ayağına alışındaki aurası onu her futbolseverin 'bir sonraki maçında acaba ne yapacak?' sorusunu sormaya itti. Çalışılmış bir pozisyonda ön direğe yaptığı koşu ve geriye aşırdığı top ile Mehmet Topal'ın golündeki asisti yaptı ve Fenerbahçe formasıyla yaptığı ilk asist bir kupa maçına nasip oldu.

Eljif Elmas'tan maksimum verimi almak istiyorsanız daha çok boş alan ve defansı karşısına alan, içinde kaybolmayan bir formasyonda oynatmakta fayda var. 4'lü defansın içinde bugün zaman zaman kayboldu. Alışık olmadığı bir mevki onun verimini düşüren sebeplerden biri oldu. Fenerbahçeli kurmaylar, merkez orta sahada veya milli takımından da alışık olduğu üzere Eljif'i kanatlarda değerlendirebilirler. Tabii ki bunlar birer arayış ve 11'e girmesi adına önerilen alternatifler... Bunun dışında asıl yeri olan merkez orta saha veya merkez orta sahanın önü, Eljif Elmas'tan maksimum performansı almanın anahtarı niteliğinde...





Bugünkü performansına rağmen top ayağına geldiğinde insanda heyecan uyandıran Eljif Elmas'ı, yavaş yavaş Fenerbahçe formasına alıştıran Aykut Kocaman, onun her kaçırdığı pozisyondan ve yaptığı her olumlu hareketten sonra verdiği tepkilerle onunla ne kadar yakından ilgilendiğini gösteriyor gibiydi. Bizler futbolseverler olarak umutlanaduralım, Eljif Elmas da her maçında üstüne koyarak devam etsin. Bu sözlerin altı asla boş değil. Fenerbahçe, Appiah'tan sonra tam anlamıyla bir 8 numaraya kavuşmaya çok yakın... Ama her şeyden önce sabır gösterilmeli ve oynama alışkanlığı kazandırılmalı. Zaten bu ikisi olursa; Eljif Elmas'ta umutları boşa çıkarmayacak büyük bir potansiyel var...