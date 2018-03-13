Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladığı bildirildi.

Top kapma ve pas çalışması ile devam eden idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.