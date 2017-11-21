Fenerbahçe'de galibiyet mutluluğu

Ligde kağıt üzerinde zorlu maçları G.Saray deplasmanıyla tamamladıktan sonra şaha kalkması beklenirken, Kayseri ve Osmanlı önünde 5 puan kaybeden F.Bahçe’de yaşanan kaos Sivas galibiyetiyle son buldu. Son dakikada gelen Osmanlı beraberliği sonrası Aykut Kocaman git-geller yaşamış, oklar oyunculara çevrilmiş, şampiyonluk yarışına havlu atılma noktasına gelinmişti. Önce Beşiktaş’ın evinde puan kaybetmesi, ardından G.Saray’ın Başakşehir’e farklı yenilmesi F.Bahçe’de motivasyonu yükseltti. Sivas zaferi ve oyuncuların coşkusu camiaya yeniden umut verdi.
‘İHTİYACIMIZ VARDI’
Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler’de uzun süredir asık olan suratlar bir nebze olsun gülmeye başladı. Maçtan sonra staddan ayrılırken oyuncuların bir hayli keyifli oldukları gözlendi. Durumun özetini ise stadı yönetici Ali Yıldırım’la en son terkeden Aykut Kocaman yaptı. Kocaman, “Gülmeyi özlemiştik. 5 dakika da olsa biraz gülelim. Buna ihtiyacımız vardı” diyerek, sıcağı sıcağına duygularını dile getirdi. Geride kalan haftalarda büyük buhran yaşayan tecrübeli hoca, bir nebze olsun rahatlayıp bu kez evine tebessüm ederek döndü.
İSMAİL KÖYBAŞI: BEN DE ÇOK ÇABA GÖSTERMİŞİM!
Fenerbahçe’nin milli oyuncusu İsmail Köybaşı, yeniden ilk 11’de başlamanın sevincini yaşıyor. Maç içinde çok fazla bindirme yapan İsmail “Biri gol olsa daha güzel olacaktı ama kısmet diğer maçlara inşallah” dedi. F.Bahçe’nin attığı ikinci golde kameralara yakalanan ve karamboldeki her hamlede zıplayan Köybaşı’na basın mensupları tarafından bu görüntüleri izletildi. Kendisini gülerek izleyen Köybaşı “Ben de gol için çok çaba göstermişim” diyerek espriyi patlattı.
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