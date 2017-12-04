Fenerbahçe'de Giuliano patlaması

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde en büyük sıkıntı forvette yaşanıyordu... Teknik direktör Aykut Kocaman da bu yoklukta Alper Potuk’u ileri uçta oynatırken Giuliano’yu da forvet arkasında başlattı.

Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli hocası Brezilyalı yıldızına bu görevi verirken sık sık kale önüne inmesini yani Alper’le birlikte olmasını istedi. Sambacı da bunu dün akşam fazlasıyla yaparak forvet yokluğunu aratmadı. Böylece Giuliano, Fenerbahçe formasıyla ligde son 4 maçta 5 gole katkıda bulundu. Bunun yanı sıra Brezilyalı yıldız 6 kez Kasımpaşa ceza sahasında topla buluşurken bunların ikisinde gol attı.

VALBUENA'NIN HASRETİ BİTTİ

Valbuena, 8 hafta sonra gol sevinci yaşadı. Kasımpaşa maçının 67. dakikasında Aatif Chahechouhe’nun yerine oyuna dahil olan Fransız yıldız, 81. dakikada Kasımpaşa filelerini havalandırdı. Son olarak 5. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında fileleri 2 kez havalandırarak gol sevinci yaşayan Valbuena, suskunluğunu Kasımpaşa karşısında bozmuş oldu. Ligin 2. haftasındaki Trabzonspor maçında da bir gol kaydeden Valbuena, Süper Lig’de gol sayısını 4’e yükseltti.

Giuliano