Fenerbahçe'de gol yükünü Giuliano çekiyor - Giuliano kaç gol attı

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenen sarı-lacivertlilerde, gollerde orta sahada görev yapan isimler ön plana çıktı. Bu sezon 13 haftalık periyotta rakip fileleri 26 kez havalandıran Fenerbahçe'de bu gollerin 16'sına orta saha oyuncuları imza attı. Sarı-lacivertlilerin orta sahada görev yapan isimlerinden Giuliano Victor de Paulo 5, Ozan Tufan ve Mathieu Valbuena üçer, Nabil Dirar ve Alper Potuk ikişer, Josef de Souza ise 1 gol kaydetti.
EN GOLCU GIULIANO
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano, ilk 13 haftada takımın en golcü ismi oldu. Ligin ilk haftasında transferi gerçekleşmediği için oynayamayan, 2. haftadaki Trabzonspor maçında da sonradan oyuna giren Giuliano, teknik direktör Aykut Kocaman'ın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Son 11 maça ilk 11'de başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu 5 kez fileleri havalandırdı. Antalyaspor maçında galibiyeti getiren tek golü atan 27 yaşındaki futbolcu, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor ve Osmanlıspor karşısında birer kez gol sevinci yaşadı.
SAVUNMACILAR 4 SANTRFORLAR 5 GOL ATTI!
Fenerbahçe'de bu sezon santrforlar toplam 5 gole imza atarken savunma oyuncuları 4 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertlilerin santrforlarından Roberto Soldado 3, Vincent Janssen ise 2 kez rakip fileleri havalandırabildi. Savunmada Martin Skrtel 2, Roman Neustaedter ve Hasan Ali Kaldırım ise birer gol kaydetti. Fenerbahçe'nin hanesine yazılan bir gol de Gençlerbirliği forması giyen Halil İbrahim Pehlivan'dan geldi. Halil İbrahim, Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı maçta kendi kalesine gol atmıştı.
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