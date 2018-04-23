Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesi takımın ligdeki iyi gidişi etkilenmemesi adına seferberlik başlatıldı. Taraftarlar maçın biletlerine ilgi gösterirken, Antalyaspor maçında takıma sahip çıkmak adına stadı hatırı sayılır ölçüde dolduracaklar. Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, futbolcular da bunun bilincinde. Şampiyonluk şanslarını devam ettirmek için Antalyaspor karşısında alınacak galibiyetin önemine dikkat çeken oyuncular Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde sık sık bir araya gelerek birbirlerini motive ediyorlar. Özellikle takım kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal’ın önderliğinde bir araya gelen oyuncuların toplantılarına teknik heyet de katıldı.

TAM BİR BİRLİK VAR

Antalyaspor maçı öncesinde yapılan toplantılarda teknik heyet ve futbolcular ortak noktada birleştiler: “Beşiktaş maçında olan biten her şeyi unutuyoruz. Ligde alınması gereken 15 puan daha var. Herkes bizim ne kadar karakterli bir takım olduğumuzu gördü. Şimdi bunun gururuyla sahaya çıkıp lig hedefimize doğru bir adım daha atacağız.” Kısacası Samandıra’da büyük bir birlik ortamı oluşurken asından yedeğine, teknik heyetten personeline herkes kenetlenmiş durumda.