Fenerbahçe'de gündem mali konular

Sarı-Lacivertli kulüpte yeni yönetim çok yoğun bir tempoyla göreve başlarken, neredeyse her gün kulüpte resmi olmasa da ciddi katılımlı toplantılar yapılıyor. Yönetimin kombineden, Fenerium’a, görev dağılımından Fenerbahçe yayın organlarına kadar ilgilenilmesi gereken birçok konu varken, bu toplantılarda gündem mali konuların dışına çıkmıyor. Yeni yönetim, futbolculara son 2 ay maaşlarının ödenmediğini tespit etti. Ciddi bir kaynak yaratması gereken Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’un kulübe koyacağı sıcak parayla nefes alınması hedefleniyor.

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