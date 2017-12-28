Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk karşılaşmasını evinde İstanbulspor ile oynayan ve maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe'de tatil başladı. 12 Ağustos tarihinde Göztepe deplasmanında sezonu açan sarı lacivertliler, Süper Lig'in ilk yarısının sona ermesinin ardından son olarak İstanbulspor karşılaşmasını oynayarak yılı bitiren sarı lacivertli futbolcular 8 günlük tatile çıktılar.
AYKUT KOCAMAN'A TATİL YOK
Ligin ilk yarısının bitmesinin ardından Fenerbahçeli futbolcular tatile çıkarken, teknik direktör Aykut Kocaman ve ekibi çalışmalarına devam edecek. İkinci yarıda takıma takviye yapmayı planlayan Kocaman, idari menajer Hasan Çetinkaya ile birlikte transfer çalışmalarını sonlandırmak için bir araya gelecek.
KADRODA 14 YABANCI VAR, ÖNCE GİDECEKLER BELİRLENECEK
Aykut Kocaman, İstanbulspor maçının ardından yaptığı basın toplantısında ikinci yarı için yapılacak transferlerin ön şartı olarak takımdan gönderilecek isimlerin belirlenmesi gerektiğini belirtti. Bu yönde çalışmalarına yön verecek transfer ekibi ilk olarak gözden çıkarılan Fernandao, Ozan Tufan ve Robin van Persie'ye gelebilecek teklifleri değerlendirip, kadroda yer açmak istiyor. Kadrosunda 14 yabancı bulunan Fenerbahçe'nin kurallar gereği yabancı futbolcu transfer edebilmesi için yabancı kadrosunu azaltması gerekiyor. Fenerbahçe'de bu çalışmalar tamamlandığı takdirde ilk olarak bir sol bek, daha sonra şartlar el verirse bir de orta saha transferi yapılacak.
BELEK KAMPI ANTRENMAN AĞIRLIKLI OLACAK
Öte yandan Fenerbahçe ikinci yarı çalışmaları için 5 Ocak tarihinde Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek bölgesinde kampa girecek. 8 gün boyunca hazırlıklarını burada sürdürecek sarı lacivertliler, bu süre boyunca sadece 1 hazırlık maçı yapacak. Teknik direktör Aykut Kocaman, gelecek hafta başlayacak kampta ağırlığı antrenmanlara vereceklerini belirterek, "Bu sekiz günlük sürede ihtiyacımız olan bol antrenman, fizik-kondisyon ve taktik çalışmaları olacak. Bu yüzden sadece 1 hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz" dedi.
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