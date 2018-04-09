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"Fenerbahçe bu sezon Kadiköy'de 2 maç kaybetti. Başakşehir ve Akhisar. Valbuena iki maçta da ilk 11'de başlamıştı. Ah ezber ah... Hatta şöyle de denebilir Fenerbahçe bu sezon 4 maç kaybetti, 3'ünde Valbuena ilk 11'de başlamıştı. Sonuç: Valbuena böyle oynayınca çok daha verimli oluyor."