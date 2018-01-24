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Fenerbahçe Transfer Haberleri (24 Ocak 2018)

24.01.2018 - 12:26 | Güncelleme:

  • 1 Fenerbahçe, Emre Akbaba transferi için Ozan Tufan ve futbolcu önerdi! Fenerbahçe günün transfer haberleri!
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    Transfer yapamayacağı konuşulan Fenerbahçe için ortaya çıkan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. 

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  • 2 Fenerbahçe, Emre Akbaba transferi için Ozan Tufan ve futbolcu önerdi! Fenerbahçe günün transfer haberleri!
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    Everton'ın menajeri Sam Allardyce, sarı-lacivertlilerin Davy Klaassen'le ilgilendiğini açıklamıştı.

  • 3 Fenerbahçe, Emre Akbaba transferi için Ozan Tufan ve futbolcu önerdi! Fenerbahçe günün transfer haberleri!
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    Everton'ın sportif direktörü Steve Walsh'un bu transfer için Fenerbahçeli yetkililerle görüştüğünü duyuran Allardyce'tan sonra bir iddia daha geldi.

  • 4 Fenerbahçe, Emre Akbaba transferi için Ozan Tufan ve futbolcu önerdi! Fenerbahçe günün transfer haberleri!
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    Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Alanyaspor'un milli yıldızı Emre Akbaba için harekete geçti. 

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  • 5 Fenerbahçe, Emre Akbaba transferi için Ozan Tufan ve futbolcu önerdi! Fenerbahçe günün transfer haberleri!
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    Haberde ilk ciddi adımların atıldığı, Alanyaspor'la Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin kulüp başkanları seviyesinde devam ettiği vurgulandı.

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Yorumlar 7
  • Misafir 2 saat önce
    Ozanın yıllık ücretini Alanya nasıl ödeyecek.
  • Misafir 47 dakika önce
    Alanya başkanı fb li. PAra vermese de olur:)
  • Misafir 3 saat önce
    aziz yıldirim aykuta ben kakayı alalım diyorum sen holmenden bahsediyorsun ...
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