Fenerbahçe’de Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları son sürat devam ederken, bir yandan da teknik heyet oyuncuları psikolojik olarak maça hazırlıyor. Bunun için de Aykut Kocaman’ın talimatı doğrultusunda Başakşehir maçının önemini anlatan veriler toplandı. Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Başakşehir’i deplasmanda yenmeleri halinde takımının özgüveninin, taraftarın takıma olan inancının ve şampiyonluk coşkusunun nasıl artacağını sürekli olarak futbolculara işleyen Kocaman ve yardımcıları, ayrıca bu zorlu maçın kazanılması durumunda başarılacak 6 büyük hedefi de futbolcuların beynine kazıyor. Fenerbahçe heyeti, bu maç kazanılırsa, seriler ve istatistiklerin altüst edileceğini vurguluyor.

İŞTE O MADDELER:

1 Fatih Terim Stadı’nda 4 büyükler içinde ilk galibiyeti almak.

2 Başakşehir’in 4 büyüklere karşı 18 maçlık yenilmezlik serisini bitirmek.

3 İlk maçın rövanşını almak ve ikili averajda dezavantajı ortadan kaldırmak.

4 Deplasmanlardaki 2 maçlık beraberlik serisini galibiyetle bitirmek (Konya-Trabzon).

5 Ligdeki 2 maçlık beraberlik serisini galibiyetle bitirmek. (Trabzon-Gençlerbirliği)

6 Başakşehir’in evindeki 31 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırmak. Kocaman’ın bu motivasyonunun yanı sıra kaptanlar da Fenerbahçe’nin böyle maçları kazanmayı gelenek haline getirdiği vurgusu yapıp arkadaşlarının motivasyonlarını üst seviyeye çıkarıyor.

TEK GALİBİYETİ KOCAMAN ALDI

Başakşehir'de sürekli kabus gören Fenerbahçe’nin yüzünü tek güldüren ise şu anki teknik direktör Aykut Kocaman oldu...



Sarı-Lacivertliler, rakibi karşısında Süper Lig’de tek deplasman galibiyetini 2010 yılında elde etti. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe, 27 Kasım 2010’da 1-0’lık skorla rakibi karşısında dış sahada tek galibiyetini aldı. Bu karşılaşmadan sonra deplasmanda oynanan 5 müsabakada Fenerbahçe, 4 yenilgi ve 1 beraberlikle galibiyete hasret kaldı.



TAM DESTEK

Fenerbahçe, yarın Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Zorlu maç öncesinde tesislere gelerek antrenmanın bir bölümünü izleyen Arnavutköylü Fenerbahçeliler, teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolculara çiçek hediye ederek tatlı ikramında bulundu. Taraftarlar Başakşehir maçı için de tesislere, “Yalnız değilsiniz” pankartı açık takıma destek verdiler. Daha sonra Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 15.00’te başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Şut ve pas çalış- masıyla devam eden antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.

2 KEZ ŞAMPİYONLUĞU BAŞAKŞEHİR'DE KAYBETTİ

Bugünkü adıyla 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Fenerbahçe’nin çok acı iki sezonu bulunuyor. Kanarya 2014-2015 sezonunun 33. haftasında bu statta rakibiyle 2-2 berabere kalınca Galatasaray bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Fenerbahçe, 2015-2016 sezonun 32. haftasında aynı statta rakibine bu kez 2-1 yenilince, Beşiktaş şampiyonluk yarışında çok büyük avantaj yakaladı ve lig sonunda mutlu sona ulaştı.