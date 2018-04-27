Fenerbahçe an itibariyle şampiyonluk için iddiası en zayıf takım durumunda olsa da ligde alınan üst üste 4 galibiyetle umudunu son 4 haftaya taşıdı. Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre ligde 4. sırada ve liderin 3 puan gerisinde olan Fenerbahçe, Kasımpaşa ile başlayan kalan 4 maçı kazanıp şansını kovalamak istiyor. Bunun için özellikle bu hafta derbide oynanacak maçın sonucunu merakla bekleyen Sarı-Lacivertli teknik heyet derbiden çıkacak her sonuca göre ihtimalleri ortaya koymuş durumda:

NELER OLABİLİR?

Başakşehir’i geçmek için Turuncu-Lacivertli ekibin kalan 4 haftada en az 1 kez puan kaybetmesi gerekiyor.

Derbiyi Galatasaray’ın kazanması halinde Cimbom’un kalan 3 haftada en az 1 mağlubiyet alması gerekiyor. Sarı-Lacivertliler bu durumun gerçekleşmesi halinde genel averajda Galatasaray’ı geçebileceklerini düşünüyorlar.

Derbinin berabere bitmesi halinde Fenerbahçe’nin önündeki 3 takımın da kalan 3 maçta 1 beraberlik alması gerekiyor.

Derbiyi Beşiktaş’ın kazanması halinde ise Kartal’ın kalan 3 haftada en az 4 puan kaybetmesi gerekiyor.

Tüm bu hesapları masaya koyan Fenerbahçe kalan maçlarda kaybetmeden rakiplerinin hata yapmasını bekliyor. Her ne kadar Fenerbahçe’nin durumu çok dezavantajlı olsa da futbolcular ve teknik heyet umutlarını üst seviyede tutuyorlar.