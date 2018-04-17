Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve camia içinde seçim heyecanını yaşayan Fenerbahçe, bir yandan da önümüzdeki sezon için kadro yapılandırma çalışmalarına başladı.

Akşam'ın haberine göre; Aziz Yıldırım, yeniden başkan seçilmesi halinde yola Aykut Kocaman'la devam edecek ve sezon sonunda transfer çalışmalarını tecrübeli hoca yürütecek.

Aykut Kocaman'ın gelecek sezon için takımdan ayrılacak ilk isim olarak Mauricio Isla'yı belirlediği kaydedildi.

Tecrübeli hocanın Sivasspor mücadelesinde kadroya almadığı Isla'ya gelecek planlarında yer vermediği belirtildi.

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Isla, sarı lacivertli formayla 29 mücadeleye çıktı ve 3 asist yaptı.