Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Bursaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle ligde oynadığı üst üste 4. maçını da kazanırken Bursaspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisini noktaladı. Fenerbahçe ayrıca kendi yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı ve yüzler güldü. Ancak Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Vincent Janssen, Bursaspor maçında da sakatlandı.

Dizindeki ağrı nedeniyle hafta içindeki antrenmanların çoğunda ayrı çalışan Janssen, dün akşamki maça güçlükle yetiştirildi... Ancak golcü oyuncu maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Janssen’in yerine mücadelenin 40. dakikasında Roberto Soldado oyuna dahil oldu. Oyuna sonradan giren Roberto Soldado, maçın tek golünün atılmasını sağlayan penaltıyı kazandı.

Janssen

fenerbahçe

bursaspor

Soldado

süper lig