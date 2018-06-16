Sporx'te yer alan habere göre Aziz Yıldırım yönetimi geçen sezon Tottenham'a 5 milyon Euro kiralama bedeli öderken, İngiliz ekibi benzer bir rakam talep ediyor. Oyuncunun alacağı maaşı da göz önünde bulunduran sportif direktör Comolli ise rakamı yarı yarıya indirmeye çalışıyor.

Daha önce görev yaptığı Tottenham ile yakın ilişkiler içinde olan Fransız futbol adamı, Janssen'in Fenerbahçe'de kalmak istemesini koz olarak kullanıyor. 24 yaşındaki Hollandalı forvet yaptığı her açıklamada, İstanbul'da çok mutlu olduğunu ve kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeyi arzuladığını söylüyor.