Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki idmanda oyuncular, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Bir kez daha pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, günü çift kale maçla tamamladı.

Antrenmanı Fenerbahçe'nin Tuzla ve Beykoz futbol okullarından gelen minik öğrenciler de izledi. Antrenman öncesinde teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen çocuklar, Aykut Kocaman ve takım kaptanı Volkan Demirel'e çiçek takdim ederken, oyuncularla bol bol fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.