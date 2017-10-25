Fenerbahçe'de Kayseri mesaisi başladı

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı.



Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan çalışma 1 saat 50 dakika sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenmanın devamında 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas organizasyonlarıyla devam eden çalışma, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.



Sarı-lacivertli ekip, 30 Ekim Pazartesi günü sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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