Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, milli takım kamplarında bulunan futbolcuların katılmadığı, diğer oyuncuların ise çalışmaya ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların daha sonra iki gruba ayrılarak pas ve pres çalışmaları yaptığı idmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertli takım, yarın saat 18.00'de hazırlık maçında deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'la karşılaşacak.