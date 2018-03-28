Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi sürüyor

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Sarı-lacivertli futbolcular, idmanı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı. Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını 29 Mart Perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Slovakya Milli Takımı'nda ciddi bir sakatlık geçiren Martin Skrtel ise bugün yapılan antrenmanda yer aldı.