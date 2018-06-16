Comolli'nin göreve gelmesinin ardından Suudi Arabistan'ın Al Wehda takımına satılan Fernandao'dan sonra takımda kalacak ve gidecek oyuncular belirleniyor.
Fransız sportif direktör Damien Comolli, teknik direktör konusunun resmi açıklamasını beklemeden sözleşmesi biten oyuncularla da temasa geçti.
Vatan'da yer alan habere göre 30 Haziran itibarıyla sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'le ilgili de karar verildi.
Comolli'nin, takım kaptanı olan Volkan Demirel'in bir sezon boyunca izlediği maçlardan da yola çıkarak takımda kalmasını istediği kaydedildi.
Tecrübesine güvenilen ve kaptan olarak takımdaki dengeleri elinde tutan Volkan ile en kısa sürede sözleşme yenilenecek.
Ancak ilerleyen yaşı ve takım içindeki rekabet ortamını devam ettirmek adına Volkan'ın biraz daha önünde bir kaleci alma konusunda da yeni bir karar alındı.
"Gelecek kaleci 1 numaraya aday olacak ama Volkan'la olan rekabette takım kazanacak" diye düşünen Comolli, Portekiz Ligi'nde arayışa girecek.
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre FFP açısında ayağını yorganına göre uzatması gereken Fenerbahçe eldeki bazı futbolcuları da çıkarmak zorunda...
Özellikle başta Aatif, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan gibi isimler olmak üzere birçok oyuncu ile sezon öncesinde yolların ayrılması bekleniyor.
Bunun için de yönetim oyuncuların menajerleriyle yaptıkları görüşmelerde, “Teklif getirebilirsiniz değerlendireceğiz” çağrısında bulundular.
BİLETLERİ KESİLDİ!
Sabah'ın haberine göre Comolli, teknik direktör konusunun çözülmesinin ardından tüm yabancı oyuncularla bir araya gelecek ve düşüncelerini soracak.
Bu isimler arasında sözleşmeleri 2020 yılında bitecek olan Valbuena, Kameni ve Isla'nın yanı sıra kontratı 2019'da sona erecek Martin Skrtel de yer alıyor.
Takımda düzenli olarak forma giyen Josef de Souza, Nabil Dirar, Roman Neustadter ve Soldado gibi isimlere gelecek ciddi teklifler de değerlendirilecek.
AATIF İÇİN KUYRUK VAR!
Her transfer döneminde Anadolu kulüplerinin ciddi şekilde radarına giren Aatif Chahechouhe için yine kuyruk var! Başta Sivasspor ve Konyaspor olmak üzere pek çok Süper Lig ekibi Aatif konusunda Fenerbahçe’ye talepte bulunuyor.
Fanatik'te yer alan habere göre 1 senelik sözleşmesi kalan Faslı futbolcu, Fernandao’nun ardından ayrılan ikinci futbolcu olabilir.
31 yaşındaki hücum oyuncusu geçen sezon pek çok maçta Valbuena’nın yerine teknik direktör Aykut Kocaman’ın tercihi olmuştu.
VINCENT JANSSEN PAZARLIĞI!
Fernandao’yu Al Wahda’ya satan Fenerbahçe’de forvet olarak sadece Soldado kaldı. Kanarya, UEFA ile süren anlaşma dolayısıyla kiralama formülüyle transferde ilerliyor.
Yönetim, Vincent Janssen’i bir sezon daha takıma kazandırmak için uğraş veriyor.
Fanatik'te yer alan habere göre Aziz Yıldırım yönetimi geçen sezon Tottenham’a 5 milyon Euro kiralama bedeli öderken, İngiliz ekibi benzer bir rakam talep ediyor.
Oyuncunun alacağı maaşı da göz önünde bulunduran sportif direktör Comolli ise rakamı yarı yarıya indirmeye çalışıyor.
Daha önce görev yaptığı Tottenham ile yakın ilişkiler içinde olan Fransız futbol adamı, Janssen’in Fenerbahçe’de kalmak istemesini koz olarak kullanıyor.
24 yaşındaki Hollandalı forvet yaptığı her açıklamada, İstanbul’da çok mutlu olduğunu ve kariyerine Fenerbahçe’de devam etmeyi arzuladığını söylüyor.
ISLA'NIN ROTASI İTALYA!
Sezon başında Cagliari’den 3 yıllığına transfer edilen İsla, rotasını yeniden Çizme ekiplerine çevirdi.
Geçen sezon Şili milli takımından döndükten sonra Şener’in yedeği olarak Süper Ligi tamamlayan tecrübeli sağ bek, kendine Fenerbahçe’de gelecek görmeyince, yeni sezonu İtalya’da sürdürmenin planlarını yapıyor.
Özellikle Genoa’dan gelen teklifi masaya yatıran İsla, menacerleri aracılığı ile temaslarını sürdürüyor. 30 yaşındaki futbolcu bonservis konusunda yönetimden kolaylık bekliyor. (Fanatik)
GENÇLER KİRALIK GÖNDERİLECEK
Geride bıraktığımız sezon özellikle kupa maçlarında ortaya koydukları performansla dikkat çeken Oğuz Kağan Güçtekin, Samed Karakoç ve Yiğithan Güveli, kiralık olarak gönderilecek.
Fanatik'in haberine göre Sportif direktör Comolli, takımdaki genç futbolcuların kulübede görev beklemesinden ziyade oynayabilecekleri takımlarda tecrübe kazanmalarından yana.
3 oyuncu konusunda da Sarı-Lacivertli kulübün önceliği 1.Lig ve 2.Lig ekipleri olacak.
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