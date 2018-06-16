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AATIF İÇİN KUYRUK VAR!

Her transfer döneminde Anadolu kulüplerinin ciddi şekilde radarına giren Aatif Chahechouhe için yine kuyruk var! Başta Sivasspor ve Konyaspor olmak üzere pek çok Süper Lig ekibi Aatif konusunda Fenerbahçe’ye talepte bulunuyor.