Fenerbahçe'de yeni yönetim bugün mazbatasını aldıktan sonra hemen kolları sıvayacak. Özellikle başkan Ali Koç ve kurmaylarının yeni sezon kombineleri için yoğun bir çalışmaya gireceği belirtildi. Yöneticiler en geç bir hafta içerisinde yeni sezon kombinelerini satışa çıkartmak istediklerini ve bunun için hazırlıkların yapılacağını belirttiler.

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