Teknik direktör aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli futbolcular idmana düz koşu ile başladı. İdmanın basına açık bölümünde 5'e 3 top kapma çalışan Fenerbahçe'de ağrıları bulunan Mehmet Topal ile Şener

Özbayraklı, salonda özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe'nin idmanını Yalova, Bursa ve Tuzla'dan gelen Fenerbahçe Futbol Okulları'nın öğrencileri de takip etti. Öğrenciler, futbolcular ve Aykut Kocaman ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sarı-lacivertliler, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak.