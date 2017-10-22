Fenerbahçe'de Nabil Dirar'ın durumu maç saatinde belli olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk oluyor. Tüm hesapların yapıldığı maç öncesinde sarı-lacivertlilerde Nabil Dirar belirsizliği yaşanıyor.

DHA'da yer alan habere göre dünden beri midesinde kramplar oluşan ve zaman zaman kusan Dirar'ın durumu maç saatinde kesinlik kazanacak. Sağlık heyetinden alınan bilgiye göre Dirar'ın oynama olasılığı yüksek.

Ancak yıldız oyuncunun ağrıları arttığı taktirde Dirar'ın yerine Alper Potuk ilk 11'de yer alacak.