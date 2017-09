Şekip Mosturoğlu'ndan Fikret Orman ve Caner Erkin'e tepki

Fenerbahçe, daha önce kadrosuna kattığı Luis Neto, Eljif Elmas ve Vincent Janssen için imza töreni düzenledi.

Yapılan törenin ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş derbisiyle ilgili konuştu:



"Bu konularda basının önüne çıkıp konuşmak istediğimiz şeyler değil. Futbolcuların, teknik adamların konuşmasını istiyoruz. Hak edilmiş bir galibiyet. Futbol adaleti içinde Fenerbahçe galip gelmeliydi.

"Ben Sayın Fikret Orman'ın bazı açıklamalarında sorun olduğunu düşünüyorum. Efendi kelimesinin anlamı sıfat olarak görgülü, nazik anlamına geliyor. Sürekli yapılan açıklamada bu anlamda kullanılıyorsa bunu kamuoyu takdir eder. İsim olarak geçiyorsa buyruğu yürüyen, sözü geçen anlamına gelir. Biz olduğumuz sürece Fenerbahçe buna izin vermez. Leipzig maçı sonrası 'Futbol oynamaya gelen, iyi niyetli futbolcular vardı' dedi. Quaresma, Pepe, Medel ve Oğuzhan da böyle çıksaydı, daha güzel bir maç olabilirdi. Quaresma'yı bu hale getiren nedir? Babel'in tekme atmasının nedeni nedir? Ya Anadolu yakasının havası ya da Karabük maçında aynı pozisyonda kırmızı kart gösterilmemesi diyebilirim. Yine Leipzig maçı sonrası Sayın Fikret Orman dedi ki, 'Kötü bir ortam hazırlandı. Ligin 2. yarısı bizim stadımızda oynanacak.' Bu laf benim katılmadığım, 'Futbolda dün yoktur, bugün vardır' lafına uygun. Hasan Çetinkaya'nın kafasının yarıldığını, futbolcumuzun boğazının sıkıldığını görmedi herhalde. Leipzig maçında Fenerbahçe'ye küfür edildiğini duymadı herhalde. Futbolcularımız alın teriyle, savaşarak, taraftarımızın desteğiyle hak ettikleri bir maçı kazandılar. Bu haklı galibiyeti, tartışmalarla geride bırakılmasına müsade etmeyeceğiz. 77. dakika sayılmayan gol, penaltı, hocamızın tribüne gönderilmesi diyorlar. Sayın Şenol Güneş'in tribüne gönderilmesi nasıl yanlıştı? Tek doğru olan 77'deki ofsayt. Orada da gol mü, yoksa pozisyon mu? Benim gördüğüm oyunun durduğu, Kameni'nin, Cenk'in hareket etmediği. Bir tek bu hatadan haklı galibiyetimizi gölgelemeye çalışıyorlar. Biz haklı bir galibiyet aldık."

"Efendi kelimesinde düşüncemi söyledim. Sıfat olarak kullanılıyorsa kendiniz söylemezsiniz, kamuoyu karar verir. Diğer anlamda ise böyle bir sonuçla karşılaşınca böyle tepki verir. Beşiktaş, 12 senedir burada Fenerbahçe'yi yenemiyor. Her yenilgi sonrası bu açıklamaların yapılması, Şenol Güneş'in her maçta bunları yapması... Ben bunlara anlam veremiyorum. O grubun iyi niyetli, futbol oynamak için sahaya çıktığı söylenemez. Sayın Fikret Orman, her konuştuğunda diyor ki 'Bizim futbolcularımız çok ahlaklı, aile ortamı var.' Bunları söylerken diğer kulüpleri rencide ediyor. Efendilik böyle olmaz. Kaybedince saygı duymak lazım."

"Mahmut ağabeyin söylediğinin içerikleri... Mahmut ağabey bugün olsa bu açıklamayı yapmaz. Bu kulüpte olan futbolcuların iyi olduğunda da kötü olduğunda da Fenerbahçe yanında olmuştur. Onu sahiplenmiştir, bazen bu eleştiriye konu olur. Buradan ayrılan bir futbolcunun oraya hoş gözükmek için farklı şeyler söylemesine gerek yok. Zaten futboluyla yapar. Tarihte birçok futbolcu rakiplerine transfer olmuştur. Ama son dönemdeki gibi çirkin şeyler olmuyordu. Mahmut Uslu yanlış bir dil seçmiştir ama duyguları budur."

"Caner maçtan önce Beşiktaş tribününe saygı gösterisi yaptı. Yapabilir ama burası yeri değil. Caner'e 'fişek' lakabını veren tribünler önündeydi. Burada güzel günler yaşadı, saygılı olmalıydı."

"Biz bütün futbol sektörü içinde dişlinin bir parçasıyız. Konuşurken herkes iyi niyetli. Basın toplantılarında dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Türkiye'de anlayışın değişmesi lazım."

"Başkan 100 milyon dolar'lık kullanılabilir paramız olduğunu söyledi. Borçlarımızı yapılandırdık. Beşiktaş da yaptı yakın zamanda. Başkan futbolcu almak için paramız olduğunu söylemişti, bunda da yanlış bir şey yok."

"Bizim aleyhimizde olunca hakemler bunları yapabilir, Fenerbahçe kötü oynuyor gibi bir anlayış vardı. Federasyondan da bunları duyduk. Denkleştirici adalet diye bir şey uyduruldu. Hakemler hata yapabilir ama sezon sonuna baktığımızda hatalar denktir. Biz buna karşı olduğumuzu söylemiştik. Sistematik hata yapanın bu camiada işi olamaz. Hakem gördüğüne karar verir, kendi standartı vardır. Takıma göre değişiyorsa sıkıntı vardır."

"Fikret Orman hakemler konusunda samimiyse, gelsin Federasyon'u değiştirelim. Ben kaybedilen bir maç sonrası verilen bir tepki olarak görüyorum."

"Fikret Orman, seremonideki çocukları yönlendirdiğimizi söylüyor. Eğer böyle bir şey varsa topyekün istifa ederiz. Böyle bir şey yapmak şerefsizliktir. Ben de bir babayım, ben kızıma söylemem. Şahıslarımızla ilgili bir iftira bu. Eğer yüz yüze bakacaksak bunu düzeltmesi lazım."

"Aykut Kocaman'a yönelik bir söz var... Sanırım Aykut Kocaman da cevap verecek. Atatürk'ün rehberlik edecek çok güzel sözleri var. Kibirle ilgili bir sözü var... 'Büyüklük odur ki, hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, memleket için gerçek ülkü neyse onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhin de bulunacaktır. Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen bunda karşı koyuşları yok eden olacaksın. Önüne sayılamayacak güçlükler yığacaklardır. Kendini büyük değil küçük, zayıf, araçsız, hiç sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu güçlükleri aşacaksın. Ondan sonra sana büyüksün derlerse, bunu diyenlere de güleceksin.' Bütün toplum buradan kimde kibir var karar versin."

"Video hakem uygulaması olsaydı Beşiktaş'ın şampiyonluk sayısı bu kadar olmazdı. İnşallah video hakem uygulamasına geçilir."

FUTBOLCULARIN AÇIKLAMALARI

Törende yapılan konuşmalardan satır başları:

JANSSEN: KUPALAR İÇİN HAZIRIZ

Janssen: "Buraya geldiğim için mutluyum. Hazırdım geldiğimde. Gol de atmayı başardım. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışacağız."

"Bir karar alıyorsanız düşünmeniz gerekiyor. Fikir aldığım insanlar oldu. Hep pozitif konuştular. Buraya gelmekle yüzde 100 doğru karar verdiğimi düşünüyorum."

"Beşiktaş maçında 2. golü attım, taraftarlar için ne kadar önemli olduğunu biliyordum. 2. golden sonra kazanacağımızı düşündüm, belki hataydı. Çok erkendi. Golden sonra bana çocuk sarılmak istedi, ben de sarıldım. Çılgın bir atmosfer vardı. Kariyerimde gördüğüm en iyi atmosferdi diyebilirim."

"Henüz kariyerimde bir kupa kazanamadım ama 23 yaşındayım. Önümde uzun yıllar var. Burada kupa kazanmak istiyorum, bütün kulüp istiyor. Zor olacak ama çok iyi bir takımız. Hazırız ama bunu da göstermek zorundayız."

"Hakem kararlarıyla ilgili konuşmanın çok fazla anlamı yok. Hakem elinden geleni yapıyor sahada, iyi yönetmek için."

NETO: KULÜP BANA İLK GÜNDEN KOLLARINI AÇTI

Neto: "İlk duygularım çok olumlu. Kendimi çok iyi hissediyorum. Çok büyük bir kulübün parçası olduğumun farkındayım. Antrenman açısından bakınca da çok iyi bir kulüpte olduğumu görüyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum."

"Her zaman ayaklarımı kullanmayı seviyordum. Futbola başladığımda defansif orta saha olarak oynuyordum. Bir gün bir hocam uzun boylu olduğum için stoperde oynattı. Daha sonra tutkuyla bağlandığım bir pozisyon oldu. Her zaman kendimi geliştirmeye çalıştım."

"Uyum konusunda en önemlisi kulübe uyum sağlamaktır. İlk günden itibaren bana kollarını açtılar. Bana devamlı ihtiyaçlarımı soruyor. Şehir ayrı bir kısım. Dün evime yerleştiğim ilk günümdü. Araba kullanma kısmına çok iyi başlayamadım henüz. Bunlar küçük detaylar. Normalde zor olan kulübe uyum sağlamaktır. Bunu çok kısa sürede geride bıraktım."

"Böyle maçların ardından normaldir hakem tartışılması. Hakemi de etkileyecek bir atmosfer vardı. Biz o akşam haklı bir galibiyet aldık, sonuç adildi. O akşamki zaferi hakeme bağlamayalım, biz kazandık."

"Kırmızı kartı gördüğümde çok üzüldüm ama o faulü yapmaya mecburdum. İşler çok iyi gidiyordu ama faule mecburdum. Kırmızı kart görecektim ama golü önleyecektim. 10'a 10 kalacaktık ama yine de kazanabileceğimizi biliyordum. Fernandao benim yanıma geldi, çok güzel bir davranıştı. Geldi, kafamı kaldırdı, öne doğru yürümemi sağladı. Bu birlik duygusuyla maçı kazandık."

ELJIF ELMAS: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM

Şekip Mosturoğlu: Eljif'in Neto ve Janssen'den farkı var, lisansı transfer dönemi bittikten sonra çıktı. Neto ve Janssen imzayı atmıştı ama o atamamıştı. Bugün o nedenle imza töreni yapıyoruz. Bu hafta 18 yaşına girdi. Hasan Çetinkaya'nın çok emeği var. Önemli Avrupa kulüplerinin talip olduğu bir oyuncuydu, o noktada bize geldi. Çok önemli bir transfer bizim için. Babasının çok emeği oldu transferde.

Eljif Elmas: "Çok mutluyum böyle büyük bir kulübe geldiğim için. Herkese teşekkür ediyorum. Başkana, babama ve Hasan ağabeye özellikle teşekkür ederim."

"Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, benim için çok önemli bir kulüp. İnşallah uzun yıllar kalırım inşallah. Çok iyi işler yapmak istiyorum. İnşallah bu yıl şampiyon oluruz. Küçükken Boğa'da resim çektirdim. Maç yaptık, gezdik, Kadıköy'ü çok beğendim. İnşallah uzun süre devam ederim."

"Ocak ayında başlamam biraz dezavantaj olabilir ama benim için problem yok."

"Aykut Kocaman çok bir şey anlatmadı. Telefonla konuştuk, her şeyin iyi olacağını söyledi. Geldim."

"Pero Antic benim çok iyi arkadaşım oldu, Fenerbahçe sayesinde. Obradovic çok iyi bir hoca. Benim idolüm Ronaldinho. İnşallah onun gibi olurum."

"Antic, Fenerbahçe'nin çok büyük kulüp olduğunu söyledi. Pastanede görüştük, babamla beraber. Konuştuk ve anlaştık. Her şeyin en iyisini söyledi. Ben önceden de biliyordum, Fenerbahçe Türkiye'nin en iyisi."