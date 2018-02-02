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RUSYA İDDİASI

Güneş'in haberine göre; Fenerbahçe ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcu için menajerinin Rusya kulüpleri ile temas halinde olduğu iddia edildi. Rusya'da ara transfer dönemi 22 Şubat'a kadar devam ediyor.