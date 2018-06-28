Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de forvet transferi arayışları sürüyor. Fenerbahçe'nin listesinin en tepesinde ise Hollandalı golcü Bas Dost bulunuyor. NTV Spor'da yer alan habere göre; Hollandalı futbolcuyla görüşmeler olumlu ilerliyor. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli; Bas Dost ve kulübüyle temasa geçti, ilk görüşmeler olumlu geçti. Ancak Fenerbahçe'nin önünde bonservis bedeli engeli duruyor.

Geçen sezon sonunda Sporting taraftarlarının antrenmana giderek futbolculara saldırması sonrası birçok oyuncu kulübüyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Ancak FIFA, eski kulübün de mağdur olmaması için makul bir ücretin ödenmesi şartını koşuyor. Bu durum aşıldığı takdirde 29 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Portekiz ekibiyle 49 maça çıkan Bas Dost 34 gol-4 asistlik performans sergiledi.

BAS DOST KİMDİR?

Son olarak Portekiz ekiplerinden Sporting Lizbon'da oynayan Bas Dost, Lisbon'da yaşanan darp olayının ardından bazı takım arkadaşları ile sözleşmelerini tek taraflı feshetmişti. Peki Bas Dost kimdir? İşte Bas Dost hakkında her şey...

Hollandalı Forvet/Santrofor oyuncusu Bas Dost, 31 Mayıs 1989 tarihinde Deventer şehrinde hayata gözlerini açtı. 1,96 m boya sahip Bas Dost, 2011-2012 sezonunda Heerenveen formasıyla 32 gol atmasıyla Eredivisie'de gol kralı oldu. 28 Mart 2015 tarihinde Hollanda'da ilk resmi millî maçına Türkiye karşısında oynadı.

FC Emmen, Heracles Almelo, Sporting CP, Heerenveen ve son olarak Wolfsburg takımlarında forma giyen Bas Dost, 1 Haziran 2012 tarihinde Wolfsburg teknik direktörü Felix Magath'ın ısrarı üzerine Bundesliga takımına 8 milyon € karşılığında transfer olarak beş yıllık sözleşme imzaladı. Sergilediği üstün performansıyla önemli takımların transfer listesine girmeyi başarısı elde eden Bas Dost, Hollanda U-21 formasını da dört kez giydi ve bir gol attı. Ayrıca sağ ayak oyuncusu Bas Dost, Portekiz ekiplerinden Sporting Lisbpn'a 12 milyon euro'ya transfer oldu.