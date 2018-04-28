Ligde son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, son 4 maçının 3'ünü kazanan Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe'de kritik mücadele öncesinde sakatlık şoku yaşanıyor!

Hürriyet'in haberine göre Nabil Dirar, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Sarı-lacivertliler, kiritik mücadelede Faslı yıldızından yoksun olacak.