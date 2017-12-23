Atiker Konyaspor maçı öncesinde Fenerbahçe’de sakat ve cezalıların durumu teknik direktör Aykut Kocaman’ın keyfini kaçırıyor...

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Sarı-Lacivertliler’de özellikle savunma elemanlarında yaşanan kriz Kocaman’ın elini kolunu bağlamış durumda. Kardemir Karabükspor maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen Martin Skrtel, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter’e bir de sakatlanan İsmail Köybaşı eklendi. Böylece son haftalarda sürekli ilk 11’de yer alan savunmadaki 4 oyuncu da Konya’da yer alamayacak duruma geldi. Böylece uzun bir aradan sonra savunmada ilk kez değişik bir dörtlü yer alacak.

TOPAL NETO’NUN YANINA

Zorlu 90 dakika öncesinde Fenerbahçe’de en çok merak edilen konu ise stoperde kimin oynayacağı. Zira sağ bekte Mauricio Isla ile sol bekte de Hasan Ali Kaldırım garanti 11’de olacak. Luis Neto da stoper olarak görev yapacak. Ancak diğer stoperin kim olacağı konusu ise soru işareti. Josef de Souza ve Mehmet Topal arasında karar vermek durumunda olacak Kocaman’ın tercihini Topal’dan yana kullanması bekleniyor. Orta sahada kalacak olan Josef’in yanında ise Ozan Tufan forma giyecek.