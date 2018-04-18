Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 18 Nisan 2013 tarihinde vefat eden Serkan Acar için Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi.

Törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, genel koordinatör Tamer Yelkovan, eski futbolcular, merhumun ailesi, yakınları, kulüp çalışanları ve sevenleri katıldı. Tören dualarla son buldu.