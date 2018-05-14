Fenerbahçe'de şampiyonluk artık imkansıza yakın olsa da takım en azından son saniyeye kadar şampiyonluğu kovalayıp, “Elimizden geleni yaptık” mesajı vermek istiyor.

Kanarya’nın şampiyon olabilmesi için Galatasaray’ın yenilmesi ve Başakşehir’in berabere kalması gerekiyor. Bu durumda Galatasaray ile arasında genel averaja bakılacak olan Sarı-Lacivertliler Karabükspor’a karşı bu yüzden 6 farklı bir galibiyet alıp son hafta bir de averaj hesabı yapmak istemiyor.



6 farklı bir galibiyet alıp Galatasaray’ın yenilmesi halinde Sarı-Kırmızılıları gol sayısında geçecek olan Sarı-Lacivertliler, kupayı kaybetmelerinin ardından son saniye kadar yarışı bırakmamak peşinde.

SEZON SONU ÇİFT FORVET

Fenerbahçe'de defansif futbol anlayışı nedeniyle bu sezon eleştirilere maruz kalan teknik direktör Aykut Kocaman, lig sonuncusu Karabük karşısına çift forvetle çıkacak.

Galatasaray'la genel averaj hesabına kalmaları durumunda geride kalmak istemeyen tecrübeli hocanın, bu sezonki genel anlayışının aksine Fernandao ve Soldado’yu ilk 11’de sahaya süreceği öğrenildi.

Dün kara yoluyla Karabük’e geçen Sarı-Lacivertliler’de Mauricio İsla ile Elif Elmas, kafileye dahil edilmezken Nabil Dirar’ın yedek soyunacağı ve orta sahanın Giuliano, Josef de Souza, Mehmet Topal ve aatif’tan oluşacağı bildirildi.