Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Fenerbahçe yeni teknik direktörü Phillip Cocu’yu açıklamaya hazırlanırken Hollandalı çalıştırıcının neden Sarı-Lacivertli kulübü tercih ettiğinin perde arkası da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı...
Zira Cocu, PSV Eindhoven’da Fenerbahçe’ye göre son derece iyi şartlara sahipti. Her şeyden önemlisi Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak bir takımın başındaydı.
Bunun yanı sıra da kulübün finansal açıdan bir sorunu da yoktu. Elindeki kadro Fenerbahçe’deki gibi kısıtlı ve yaşlı isimlerden de kurulu değildi.
İşte bu görüntüde de Cocu’nun böylesine iyi şartları bırakıp Fenerbahçe gibi sıkıntılarla boğuşan kulübü tercih etmesi merak konusu olmuştu.
COMOLLı, KOÇ’UN HEDEFLERİNİ TEK TEK ANLATTI
Phillip Cocu’nun Fenerbahçe’yi tercih etmesinin en büyük nedeni ise başkan Ali Koç’un vizyonu oldu...
Sportif direktör Damien Comolli, Cocu ile yaptığı görüşmelerde başkan Koç’un hedeflerini tek tek anlattı.
Comolli genç çalıştırıcı ile yaptığı konuşmalarda Ali Koç’un seçim sürecinde taraftarlara anlattıklarının aynısını iletti.
Kendisinden kısa vadeli ve uzun vadeli projeler istendiği anlatıldı. Bunun yanı sıra da sonuç odaklı olmaktan ziyade bir futbol kültürü yaratacak bir anlayış beklendiği iletildi.
İşte başkan Ali Koç’un bu hedefleri Phillip Cocu’nun da teklifi kabul etmesinde en büyük etken oldu.
COCU'NUN YARDIMCISI WEERDEN
Yeni sezon öncesinde en hareketli kulüp olarak görünün Fenerbahçe’de birinci hedef olan teknik direktörlük konusuna nokta konulmaya hazırlanıyor.
Sportif direktör Damien Comolli, uzun süredir takip ettiği ve PSV Eindhoven’i 3 yıldır çalıştıran Phillip Cocu ile imza aşamasına geldi.
Hollandalı genç teknik adamın menajeri Rob Jansen de önceki gün İstanbul’a gelerek yönetimle son pürüzleri gideriyor.
Bu gelişmeler ışığında da yeni dönemde takımın başında olacak olan Cocu’nun yardımcıları da bir bir netleşiyor.
Hollandalı hocanın Fenerbahçe’ye gelirken sadece bir yardımcısını göreve getireceği öğrenildi.
YERLİ HOCA ISRARI
Buna göre teknik direktör Phillip Cocu’nun yardımcı antrenörlüğünü Chris wan der Weerden yapacak.
Weerden 2012 yılından bu yana PSV’de yardımcı hocalık görevini üstleniyor. Son 3 yıldır da Phillip Cocu ile birlikte çalışıyor.
Weerden’in yanı sıra yerli bir hocanın da Cocu’nun yardımcılığını üstlenmesine kesin gözüyle bakılırken bu ismin kim olacağı ise henüz netleşmedi.
PSV'DEN FENERBAHÇE'YE: "BİZDEN İZİN ALMALILAR"
Sarı-lacivertlilerle her konuda anlaşan Phillip cocu için kulübü PSv’den açıklama geldi.
Hollanda kulübünün genel menajeri Toon Gerbrands, “Fenerbahçe, cocu’yu istiyorsa sözleşmesi olduğu için bizden izin almak ve anlaşma sağlamak zorunda” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.