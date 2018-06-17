Cocu'nun Fenerbahçe'deki yardımcısı belli oldu ancak...

Phillip Cocu, borcu olmayan, direkt Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı bulunan PSV’yi bırakıp zor şartlardaki Fenerbahçe’yi tercih etti. Bunda da başkan Ali Koç’un kısa değil, uzun vadeli hedeflerinin yanı sıra bir futbol kültürü oluşturmak istemesinin rolü büyük oldu. Hollandalı çalıştırıcının yardımcısı da belli oldu ancak PSV'den flaş bir açıklama geldi!