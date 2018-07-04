6 | 32

Kulübede de olsa Volkan'ın takıma pozitif etkisi olacağını düşünen idareciler, "Sana kaptan olarak bu kulübün ihtiyacı var. Kulübede olsan da takıma büyük katkın olacak. Buna inanıyoruz. Sen yeni süreçte bu takıma kaptanlık, ağabeylik yapacaksın" sözleri ile kararı da Volkan Demirel'e bıraktı.