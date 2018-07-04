2002-2003 sezonunda formasını giymeye başladığı F.Bahçe ile kontratı sona eren Volkan Demirel, geleceğini de şekillendirmek üzere görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör Phillip Cocu ile görüşen ardından da Damien Comolli ile masaya oturan Volkan Demirel son olarak da başkan Ali Koç ile görüşme yaptı.
Vatan'da yer alan habere göre 36 yaşındaki oyuncu kontratını uzatmak isterken F.Bahçe yönetimi bu duruma soğuk bakmıyor ancak şartlar bu kez daha farklı olacak. Hollandalı teknik adam Cocu'nun göreve gelmesi ile birlikte takımda da değişim süreci hızlandı.
Cocu, geçen sezon F.Bahçe'nin oynadığı maçlarda Volkan Demirel'in performansını mercek altına alırken bir hayli de şaşırdı. Özellikle sezonun ilk yarısında oyuncusunu başarısız bulan Cocu, sezonun 2. yarısında Volkan'ın ortaya koyduğu performansa ise şapka çıkarılması gerektiğini söyledi.
FLAŞ SÖZLER!
Ancak Volkan Demirel ile ilgili kuşkular da burada ortaya çıktı. Volkan kalitesinde bir kalecinin bireysel hatalar sonrası yediği goller, Cocu'nun da aklını karıştırdı. Yeni sezonda kalede sorun yaşamadan yola devam etmeyi isteyen Cocu, Volkan Demirel'i 1. kaleci olarak düşünmediğini oyuncuya da iletti.
Volkan ile yeniden anlaşmak isteyen ancak oyuncuyu kulübede tutmayı planlayan Cocu ve yöneticiler durumu deneyimli eldivene de direkt olarak anlattı. "1 numara olmayacaksın. Buna alış ve sorun etme" diyen Fenerbahçe cephesi oyuncunun deneyimli ve takım üstündeki etkisinin ise devam etmesinden yana.
Kulübede de olsa Volkan'ın takıma pozitif etkisi olacağını düşünen idareciler, "Sana kaptan olarak bu kulübün ihtiyacı var. Kulübede olsan da takıma büyük katkın olacak. Buna inanıyoruz. Sen yeni süreçte bu takıma kaptanlık, ağabeylik yapacaksın" sözleri ile kararı da Volkan Demirel'e bıraktı.
BOLASIE İÇİN İLK TEKLİF YAPILDI!
Sportif direktör Damien Comolli, Everton forması giyen 29 yaşındaki futbolcu için devreye girerken, kiralama formülüyle kapıyı çaldı. Everton’a 1 senelik kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro önerildi.
Fanatik'in haberine göre 2016’da Crystal Palace’tan tam 29 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Everton’a giden Bolasie, geçen sezon sakatlıkların da etkisiyle istediği şansı bulamadı.
Premier Lig’de 16 maçta 854 dakika forma giyen Kongolu yıldız, 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen ancak esas mevki sol kanat olan Bolasie, teknik direktör Phillip Cocu’nun hızlı oyun sistemine çok uyuyor.
ÇİFT TARAFLI GÖRÜŞME!
Comolli, bir yandan Everton ile temaslarda bulunurken, Bolasie’nin menaceri Spencer Downey ve Türkiye temsilcisi Kemal Can Tekin’le de görüşmelerini sürdürüyor.
Hem kiralık olması hem de yüksek potansiyeli nedeniyle Fenerbahçe’nin aradığı adam olan Bolasie konusunda önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
3'LÜ ATAK!
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, önceki gün kendisinin talebi üzerine teknik direktör Phillip Cocu ile bir toplantı gerçekleştirdi. Cocu, FBTV'de transferde aceleci davranmadıklarını söylese de toplantıda ellerini çabuk tutmaları gerektiğini belirterek, Jack Wilshere dışında bir stoper, bir sol açık ve bir santrfor takviyesinin acil yapılmasını istedi.
Fotomaç'ın haberine göre Hollandalı çalıştırıcı toplantıda, "Şampiyonlar Ligi ön elemesine kadar oyuncuların katılımı çok önemli. Olabilecek en iyi 11'le sahada olmalıyız. Ciddi rakiplerle oynayacağız. Gruplara kalma şansımız yüksek. Transferde başarılı olursak, gruplara kalma şansımız bir o kadar artacak" dedi.
Damien Comolli, bu toplantı sonrasında maliyetler nedeniyle ağırdan aldığı bazı transferleri hızlandırma kararı aldı ve dün sabah saatlerinde yurt dışı seferine çıktı.
Comolli'nin Hollandalı golcü Bas Dost, Kolombiyalı stoper Yerry Mina ve Tottenham'ın Fransız sol kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou ile ilgili temaslarda bulunacağı bildirildi.
BAST DOST'UN MALİYETİ 16 MİLYON EURO!
Fenerbahçe'nin santrfor listesinde ilk sırada olan Bas Dost, sarı-lacivertlilere hayli yakın... F.Bahçe'nin Hollandalı golcüye 4 yıllığına 16 milyon Euro'luk bir paket sunduğu ve oyuncunun teklife sıcak baktığı kaydedildi.
Yönetimin bu transferde sıkıntı yaşamamak adına, oyuncunun sözleşmesini feshettiği eski kulübü Sporting Lizbon ile de temas halinde.
YERRY MINA GÖZ DOLDURUYOR!
Kolomibya, 2018 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etse de Barcelona'nın stoperi Yerry Mina performansıyla göz doldurdu! Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan yıldız stoper, 4 maçta 3 gol attı ve tüm dikkatleri üzerine çekti!
Dün oynanan İngiltere maçında da rakip fileleri havalandırarak Kolombiya'nın tur şansını uzatmalara ve penaltılara taşımasına neden olan Mina, grup aşamasındaki maçlarda da takımının galibiyetlerinde önemli rol oynamış ve attığı gollerle galibiyeti getiren isimlerden biri olmuştu. Ancak 23 yaşındaki Kolombiyalı savunmacının bu performansı Fenebrahçe için iyi sonuçlar doğurmayabilir.
Fanatik'in haberine göre Ali Koç ve ekibinin Barcelona'yla iyi ilişkiler kurduğu uzun zamandır bilinen bir gerçek ve Koç bu ilişkileri Mina transferinde kullanmak istiyor. Sportif direktör Comolli de aynı şekilde Barcelona'da beklenen fırsatları geçen sezon bulamayan Mina'yı bu sene kiralık da olsa Fenerbahçe'de görmek istiyor.
TRANSFERİ ZORA GİRDİ!
Ancak Mina'nın 4 maçta 3 gollük performansı diğer büyük Avrupa takımlarının da dikkatini çekti. Bu da transferi Fenerbahçe açısından zora sokabilir.
İspanyol basınından Marca, Avrupa Birliği pasaportu taşımayan oyuncuların çokluğu nedeniyle kontenjan sıkıntısı yaşayan Katalan ekibinin, Kolombiyalı savunmacıyı elden çıkarmaya karar verdiğini belirten bir haber yapmıştı. Mina'nın muhtemel rotasının Avrupa olacağı ve Fenerbahçe'nin de ihtimaller arasında bulunduğu belirtilmişti.
PASALIC'E KANCA!
Fotomaç'ın haberine göre orta sahaya Emre Belözoğlu stili oyuncu arayan ve Arsenal'le sözleşmesi biten Jack Wilshere ile anlaşan Fenerbahçe için sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin geçen sezonu Spartak Moskova'da kiralık geçiren Chelsea'li Mario Pasalic'le de ilgilendiği iddia edildi.
İtalyan La Nazione gazetesi, Fiorentina'nın talip olduğu 23 yaşındaki Hırvat futbolcu için F.Bahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğunu yazdı.
Spartak'ta 32 maça çıkıp 5 gol-1 asistlik performans sergileyen Pasalic'in Chelsea ile hala 3 yıllık daha sözleşmesi var. Chelsea, 2014'te 2.5 milyon euro ödeyerek Hajduk Split'ten transfer ettiği Pasalic'ten hiç yararlanmazken, sürekli kiraya verdi. 1.89'luk futbolcu, sırasıyla Elche, Monaco, Milan ve Spartak Moskova'da forma giydi.
ALFREDO MORELOS HAREKATI!
Bas Dost'u bitiren Fenerbahçe, bir golcünün daha peşinde. Sarı-lacivertlilerin, ismi bir süre önce de gündeme gelen Glasgow Rangers'ın Kolombiyalı forveti Alfredo Morelos hakkında yeni bir çalışma başlattığı belirlendi.
Girişimleri ise sportif direktör Damien Comolli'nin yaptığı tespit edildi. Fransız futbol adamının, İskoçya'ya kadar giderek Glasgow'lu yetkililerle masaya oturduğu, oyuncunun kendisi ile de temas kurduğu belirlendi.
VAZGEÇMEK YOK
Bu gelişme İskoç basınında kendine yer buldu. Scottish Sun'da çıkan haberde; Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki golcünün bonservisi için Glasgow Rangers'a 6.5 milyon sterlin'lik bir teklif ilettiği vurgulandı.
İskoç kulübünün yapılan teklife olumsuz yanıt verdiği ileri sürüldü. Comolli'nin bu transferi sonuna kadar zorlayacağı gelen haberler arasında.
11 MILYON STERLIN'E VERMEMIŞLER
Alfredo Morelos, geçen sezon Glasgow Rangers formasıyla çıktığı 43 resmi maçta 18 kez fileleri sarsarken, 8 de asist gerçekleştirdi. Rangers, Morelos için geçen sezonun ortasında Çin kulüplerinden gelen 11 milyon sterlin'lik teklifi kabul etmemişti. (Fotomaç)
KOCAMAN GİTTİ, ISLA KARAR DEĞİŞTİRDİ!
Fanatik'te yer alan habere göre sezonun ikinci bölümünde formayı Şener’e kaptıran ve İtalya’ya dönmeyi düşünen Isla, Cocu’nun gelişiyle birlikte karar değiştirdi. Antrenmanlarda bir hayli hırslı olan başarılı sağ bek, hocasının gözüne girmeye çalışıyor.
Yakın çevresine konuşan Isla’nın, “Ben bu rekabetin içinde varım. Fenerbahçe kaliteli futbolculardan oluşan bir topluluk. Hem ligde hem de Avrupa’da başarı kovalayan bu ekipte forma giymek için çaba harcayacağım” dediği öğrenildi.
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