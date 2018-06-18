Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe'yi hareketli bir hafta bekliyor... Sarı-Lacivertli camiada kafalarda oluşan birçok sorunun bu hafta içerisinde yanıtını bulması bekleniyor. Hayli kritik haftada öncelikli olarak başkan Ali Koç ve yönetimi görev dağılımı yaparak çalışmaları hızlandıracaklar.

Koç ve kurmaylarının öncelikli olarak yeni sezonda futbol takımının başına geçecek olan yeni teknik direktörü açıklamaları bekleniyor. Bunun için de en güçlü aday olan Phillip Cocu’nun menajeri ile son görüşmeler yapılıyor.

Cocu’nun resmiyet kazanmasının ardından da sportif direktör Damien Comolli ile birlikte daha önceden yapılan transfer görüşmelerine son noktaların konulması bekleniyor. Birbiri ardına camiayı rahatlatacak olan bu hamleler sonrasında ise sıra kulübe gelir getirecek girişimlere gelecek.

KOMBİNELER BUGÜN SATIŞA ÇIKIYOR

Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri futbol takımı hakkındaki soru işaretlerini dağıtmalarının ardından bugün satışa çıkacak kombinelerde patlama yaşanmasını hedefliyor.

Ardından da yeni sezon formaları Fenerium’larda taraftarların ve üyelerin beğenisine sunulacak. Bu girişimlerle de kulübe ciddi anlamda bir gelir sağlanması bekleniyor. Kısacası son derece heyecanlı günler Fenerbahçeliler’i bekliyor.