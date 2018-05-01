Ligde bu sezon oldukça dalgalı bir performans gösteren fakat son 5 haftada yaptığı atakla şampiyonluk yarışından kopmayan Fenerbahçe’de umutlar her geçen hafta artıyor. Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre 5 haftada aldığı 15 puanla Beşiktaş’ı geride bırakan ve Başakşehir’i 2, Galatasaray’ı ise 3 puan geriden takip eden Fenerbahçe bir mucizeye inanmış durumda. Camiadaki herkesin ilk cümlesi: ‘Şampiyon olur muyuz?..’

Futbolcular, an itibarıyla Galatasaray’ı genel averajda geçeceklerini düşünüyorlar. Bu yüzden Galatasaray’ın Akhisar, Yeni Malatya ve Göztepe maçlarının birini kaybetmesini uman Kanarya’da futbolculardan teknik heyete, taraftardan personele herkes şampiyonluk umudunu koruyor. Daha önce son haftalarda şampiyonluklar kaybeden Fenerbahçe, rakiplerinin de kalan 3 haftada hata yapabileceğine inanıyor. Futbolcular ve teknik heyetin özgüveni bir hayli yükselirken an itibarıyla tüm maçların kazanılacağına ve 2.’liğin garanti olacağına inanıyorlar.