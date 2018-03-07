Fenerbahçe ligde tam avantajı eline almış gibi gözükürken evinde Teleset Mobilya Akhisar karşısında çok ağır yıkım yaratan bir yenilgi aldı. Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Aykut Kocaman’ın deyimiyle direksiyonu tamamen kaybeden Sarı-Lacivertliler’de maç sonunda soyunma odasında yüksek sesli tartışmalar yaşandı. Futbolcular birbirlerine ağır eleştiriler yaparken, bir yandan da bir özeleştiri toplantısı yapılmış oldu. Bu durum da inançları oldukça sarsılan teknik heyetin silkelenmesini sağladı. Çünkü Fenerbahçe soyunma odasında daha önce böyle bir durum ne Vardar, ne Başakşehir yenilgisinden sonra ne de Kayserispor beraberliğinden sonra yaşanmamıştı.



‘SERİ YAPABİLİRİZ’

Akhisar maçından sonra oluşan ortam sadece Osmanlıspor maçından sonra oluşmuş, futbolcular orada da aralarına teknik heyeti almadan ciddi tartışmalar yaşamış ve bir özeleştiri toplantısı gerçekleştirmişlerdi. O toplantının ardından 5 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe’de işte bu yüzden teknik heyet kendi arasında yaptığı değerlendirmede, “Daha bu iş bitmedi. Futbolcular muhakkak bir reaksiyon gösterecektir. Yeni Malatyaspor deplasmanından alacağımız 3 puan kafamızı kaldırmamıza yardımcı olacak ve ileriye umutla bakmamızı sağlayacaktır. İlk yarıda olduğu gibi yeni bir seri yapabiliriz” ifadelerini kullandılar.

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