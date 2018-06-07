7 | 18

UEFA’DAN HİBE İÇİN KOLAYLIK TALEBİ

Koç, Fenerbahçe’nin bir dernek olduğunu, 3 yılda bir seçim olduğunu ve kendilerinin yapacakları maddi katkının dışarıdan gelen yatırımcı ile aynı şey olmadığını UEFA’ya anlatacak ve bu yüzden kulübe yapacağı hibe için kolaylık isteyecek.