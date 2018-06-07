Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç, göreve başlar başlamaz yoğun bir tempo içerisine girerken, öncelikli sorunlar arasında UEFA ile yapılan Finansal Fair-Play (FFP) anlaşması geliyor.
Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre bu konuyla ilgili UEFA’yla toplantı yapmayı planlayan yönetim, şartların yumuşatılmasını isteyecek.
Tarihi bir kongreyi geride bırakan Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve yönetimini çok zorlu bir süreç beklerken, ilk icraat olarak dün Sarı-Lacivertliler’in yeni sportif direktörü Damien Comolli, istanbul’a getirildi.
7-8 Ağustos’ta oynanacak Şampiyonlar Ligi ön elemesi için kollar sıvanırken transfer çalışmaları da kısa sürede hızlanacak.
Fakat Fenerbahçe’nin UEFa ile Finansal Fair-Play çerçevesinde yaptığı anlaşmalar işleri çok daha zorlu hale getiriyor.
Başkan Ali Koç ise FFP anlaşmasının şartlarını biraz olsun yumuşatmak adına İsviçre’ye giderek UEFa’yla toplantı yapmayı planlıyor.
UEFA’DAN HİBE İÇİN KOLAYLIK TALEBİ
Koç, Fenerbahçe’nin bir dernek olduğunu, 3 yılda bir seçim olduğunu ve kendilerinin yapacakları maddi katkının dışarıdan gelen yatırımcı ile aynı şey olmadığını UEFA’ya anlatacak ve bu yüzden kulübe yapacağı hibe için kolaylık isteyecek.
Buna karşılık Finansal Fair-Play anlaşmasının da gözden geçirilmesini talep edecek olan Fenerbahçe Yönetimi, yaptıkları şeyin futbolun ruhunu bozmak değil futbola katkı yapmak olduğunun altını çizecek.
EN ÖNEMLİ KONU BONSERVİS DENKLİĞİ
Denk bütçeyi sağlayacaklarının garantisini verecek olan Koç ve kurmayları özellikle kazanılan bonservis bedeli kadar harcama yapabilme kısıtlamasının kaldırılması için yoğun çaba gösterecek.
Buradan bir sonuç alınacağına inanan Fenerbahçe Başkanı, bu şekilde takımı revize etme konusunda daha rahat hareket edebilmeyi hedefliyor.
Anlaşma şartlarını yumuşatabilmeyi hedefleyen ali Koç, yoğun temposunda en çok bu konu başlığına önem veriyor.
KULÜP PERSONELİ DERİN NEFES ALDI!
Fenerbahçe'de 20 yıllık Aziz Yıldırım yönetiminin değişmesinin ardından göreve gelen Ali Koç, dün mazbatasını yaparken kulüp çalışanları hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.
Kesinlikle bir hesaplaşma duygusu içerisinde olmayacaklarının altını çizen Ali Koç’un bu açıklamalarıyla gelecekleri hakkında belirsizlik ortadan kalkan kulüp personelleri de derin bir nefes aldı.
Ayrıca başkan Koç, dün erken saatlerde kulüp binasına giderek incelemelerde bulundu. Ardından personeliyle bir araya gelen Koç ve yönetim kurulu üyeleri, çalışanlarla tek tek tanıştı.
Kulüpte yaşanan sıkıntılar üzerine görüşler alan Ali Koç, gelecek ile ilgili neler yapılması gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulundu. Koç, neler istediğini de çalışanlara aktardı.
ALTYAPIDA 3 İSİM GİTTİ!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüpteki ilk icraatlarını gerçekleşmeye başladı.
Sportif direktörlüğe Damien Comolli’yi getirmesi beklenen Koç, ilk neşteri ise altyapıya vurdu.
Scout ekibinde yer alan Müjdat Yetkiner, Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş ile yolların ayrıldığı öğrenilirken yerlerine kısa süre de yeni isimlerin atanması bekleniyor.
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