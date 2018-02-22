Ntvspor'un haberine göre Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena sakatlandı. Antrenmanda ağrı hisseden ve çalışmayı tamamlayamayan Fransız futbolcunun yarın MR'ı çekilecek.

Valbuena'nın Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağı kontrol sonuçlarının ardından netlik kazanacak.

Sezon başında Lyon'dan transfer edilen Fransız yıldız bu sezon oynadığı 28 maçta 6 gol ve 15 asistlik performans ortaya koydu.