Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurul toplantısı öncesi yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, başkan adaylarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp binasında Vefa Küçük'ün odasında gerçekleştirilen toplantıya Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyesi Metin Doğan, eski yönetim kurulu üyesi Semih Özsoy ile stat müdürü Ayhan Bak da katıldı.

Seçimle ilgili uygulamaların görüşüldüğü toplantının ardından sahaya çıkıldı ve seçimin yapılacağı yerde incelemelerde bulunuldu.