40 yaşına kadar Fenerbahçe forması giymek istediğini söyleyen Volkan Demirel'in sözleşmesi sona erdi. Tecrübeli file bekçisi, yeni mukavele için kongrenin bitmesini bekliyor.



Fanatik'in haberine göre, ancak Aziz Yıldırım yönetiminin, Volkan'la ilk teması kurduğu öğrenildi. Yıldırım'ın seçilmesi halinde, başarılı kaleciye 2 yıllık yeni sözleşme teklif edileceği belirtildi. Sezona kötü başlayan Volkan, sonradan toparlanmış ve önemli kurtarışlarla takımını yarışta tutmuştu.

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