Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; sezonun başlamasıyla birlikte istikrarı hiç sağlayamayan Fenerbahçe, bir kez daha “Ya tamam ya devam” dönemine giriyor. Daha önce ilk yarıda evinde Başakşehir’e yenildikten sonra krize giren Sarı-Lacivertliler deplasmandaki Alanyaspor ve evindeki Beşiktaş maçlarına mutlak galibiyet parolasıyla çıkmıştı. Bu iki maçı da kazanan Kanarya daha sonra Türk Telekom Stadyumu’na rakibi Galatasaray’ın 8 puan gerisinde gitmişti. Buradan da puan farkını koruyarak çıkan Fenerbahçe lige tutunmayı başardı. Fakat peş peşe evinde Kayserispor, deplasmanda da Osmanlıspor maçında berabere kalan Sarı-Lacivertliler yine kritik bir sürece girdi ancak Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarını kazanarak yine derin bir nefes aldı.

HAVLU MU ATACAK?

Ligin ikinci yarısında da sancılı bir start veren Sarı-Lacivertliler deplasmanda Trabzonspor ve evinde Gençlerbirliği ile berabere kalınca yine şampiyonluk şansını ateşe attı. Başakşehir deplasmanına bir “Ya tamam ya devam” maçına daha çıkan Kanarya bu maçı da kazanarak yine ligden kopmadı. Fakat ligde bu defa üst üste Beşiktaş ve evinde Teleset Mobilya Akhisar’a kaybeden Fenerbahçe 5. kez final dönemine çıkıyor. Yeni Malatya, Galatasaray ve Kayserispor’a karşı ölüm kalım maçlarına çıkacak Sarı-Lacivertliler bir kez daha şampiyonluk yarışına tutunabilecek mi, yoksa lige havlu mu atacak sorusunu cevaplandıracak.