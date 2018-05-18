Bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel, Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesindeki Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü ve Humanpix Topluluğu, dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir projeye imza attı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda 60 bin adet renkli bardak ile 28 metreye 15 metre boyutlarında Ata’nın portresinden oluşan muhteşem bir görsel oluşturuldu.

Tüm çalışmayı başından sonuna kadar takip eden başkan Aziz Yıldırım, son bardağı koyarak Ata’nın portresini tamamladı.

60 bin renkli bardakla Ata’mızın portresinden oluşan görselin bitiminde Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü ve Humanpix Topluluğu birlikte marşlar ve şarkılar söyleyerek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.