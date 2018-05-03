Fenerbahçe camiası, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Mayıs 1918'de Fenerbahçe Kulübünü ziyaretinin 100. yıl dönümü ve kulübün kuruluşunun 111. yılında Anıtkabir ziyaretinde bulundu.
Basına kapalı gerçekleşen ziyaret sonrasında kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Aziz Yıldırım, yönetim kurulu, yüksek divan kurulu ve genel kurul üyeleri, idari kadrolar, şubeler, sporcular, çocuk ve gençlik kulübü ile taraftarlar Anıtkabir'i ziyaret ederek, Ata'nın huzuruna çıktı.
Aziz Yıldırım başkanlığındaki heyet saat 09.00'da Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine ulaştı ve çelenk bıraktı. Burada 1 dakikalık saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan heyet daha sonra Anıtkabir Komutanlığını ziyaret etti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ziyaretinizle camiamıza onurların en büyüğünü yaşattığınız o çok kıymetli günden tam 100 yıl sonra bugün Fenerbahçe Spor Kulübü ailesi olarak gurur ve mutlulukla huzurunuzdayız. Ziyaretiniz sırasında bahşettiğiniz övgülerinize mazhar olmak bizim için sonsuza kadar taşıyacağımız en büyük onurdur ve yolunuzdan yürümek vazgeçilmez ilkemizdir. Her türlü zor koşullara rağmen Anadolu'nun her yerinde yanmaya başlayan bağımsızlık ateşi ve kahraman halkımızca kazanılan zaferler işgal günlerinde Fenerbahçe'nin düşman kuvvetleriyle yaptığı sahadaki savaşlarda bizlerin gücünün ve azminin ilham kaynağı olmuştur.
İstiklal için, vatan için, aydınlık için milletçe verilen savaşta bütün bir ulus önderliğinizde tek vücut olarak bağımsızlığını ve mevcudiyetini yedi cihana haykırmıştır. Dillere destan kahramanlıklar göstererek, canlar feda edilerek kazanılan bağımsızlık savaşı, laik, demokratik, modern Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da bizlere bugün dahi ışık tutan ilke ve inkılaplarla mevcudiyetini devam ettirmektedir. Bugün bir kez daha sizi saygı, minnet ve büyük bir özlemle anarken, biliyoruz ki gösterdiğiniz yoldan ilerlediğimiz sürece bu vatan var olacaktır. Bu bayrak dalgalanacak ve hep bir ağızdan 'Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak.' diye haykıracağız. İlke ve inkılaplarınızın sonsuza kadar Fenerbahçe Spor Kulübünün yolunu aydınlatacağına Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak camiam adına namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Şükran ve saygıyla."
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