Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Kandilli'de bulunan bir restoranda gerçekleştirilen organizasyona asbaşkanlar Ali Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu, teknik direktör Aykut Kocaman, teknik heyet ile futbolcular katıldı.

Moral yemeğinde FB TV'ye açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin Rus futbolcusu Roman Neustaedter, organizasyonun önemine vurgu yaparak, "Böyle yemekler takımın birlikteliği için her zaman güzeldir ve önemlidir. Evet, beraber çalışıyoruz, tesislerde hep beraberiz ama bu aynı şey değil. Burada farklı şeyler de konuşuyoruz. Ailelerimizden bahsediyoruz, kendi hayatlarımızdan konuşuyoruz. Birlikte burada eğleniyoruz, keyifli vakit geçiyoruz. Güzel bir organizasyon." ifadelerini kullandı.

Kayserispor karşısında ellerinden geleni yapacaklarını anlatan sarı-lacivertli futbolcu, "Maç maç bakmamız lazım. Şu an bizim için en önemli karşılaşma, pazartesi günü deplasmanda oynayacağımız Kayserispor maçı. Elimizden gelen tüm çabayı sahaya yansıtarak, 3 puanla ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.